反送中》台港留日學生 東京街頭集會聲援香港

2019-06-13 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕許多香港民眾這幾日上街參加「反送中運動」，警方昨（12）日使用各式武器對手無寸鐵的示威民眾進行驅離、清場，網路上流傳許多民眾因為被鎮壓而身受重傷的影片，日本今日有日本人發起反送中集會聲援香港，目前在東京涉谷八公口前聚集，已經有上百名群眾參與活動，其中包含了許多在日本留學的香港與台灣學生，其中有1名台灣學生在活動中以大聲公發表一段令人慷慨激昂的演說。

香港警方昨日鎮壓參與反送中遊行的畫面震驚全球，許多手無寸鐵與毫無反抗能力的示威群眾，被警方以催淚彈、鎮暴彈與各種裝備強勢鎮壓，日本今日也發起了聲援香港反送中的集會，有許多日本國民、香港與台灣留學生紛紛熱烈響應，其中有1名台灣籍留學生在活動過程中上台發表一段令人慷慨激昂的演說。

他在演說一開始講道，在最黑暗最黑暗的時候，我們的道德光芒才會顯現出來，在現在最黑暗的時候台灣人與香港人的道德顯現出來了，接著提到為何中國政府會對示威群眾兇惡，因為中國懼怕只要人民嚐過自由的滋味就回不去了，中國這樣的政權只要有自由的薪火他們就會完蛋。並怒指中國不是左派、右派與保守派，而且是會倒的法西斯帝國，他在最後高呼：「我們會讓他倒！香港加油！台灣加油！東亞加油！」

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