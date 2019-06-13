中生章瑩穎失蹤案峰迴路轉 被告認了殺人棄屍

2019-06-13 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大學畢業生章瑩穎2017年到美國伊利諾大學（University of Illinois）交流後失蹤，不到1個月嫌犯落網，但除了在嫌犯家中搜到的血跡等跡證，章瑩穎就此人間蒸發；昨（13日）開庭，辯方律師轉述被告承認殺害章瑩穎並棄屍，並辯稱被告當時處於人生低潮，向法庭爭取免除死刑。

章瑩穎2016年取得北京大學碩士後，於2017年4月以訪問學者身分前往伊利諾大學交流學習，在同年6月9日失蹤，聯邦調查局（FBI）6月30日逮捕1名嫌犯克里斯坦森（Brendt Christensen），且不得保釋，並透過搜查的證據推測章瑩穎已死亡。直到昨（13日）伊利諾伊中區聯邦地區法院審理該案，被告的辯護律師首度向法官表明，克里斯汀森承認殺害章瑩穎並棄屍。

綜合媒體報導，檢方以謀殺、強暴與綁架罪嫌向法院求處死刑，但嫌犯以往出庭時皆否認犯案，昨日在法庭上，他的辯護律師改口坦承犯案，向法庭敘述犯罪手法及過程，說明嫌犯在當時受到離婚、酒精及藥物問題困擾，處於人生低潮，表示加害人應對章瑩穎負責，但希望能免除死刑。

根據報導，案發後章瑩穎的家人一直在美國尋找她的下落，至今未見遺體，案情仍不明朗；章家的律師表示，昨日辯方律師承認被告行兇時，家屬透過翻譯聽取陳述，沒有險露出過多情緒起伏，目前家屬仍處在悲痛中，無法釋懷，律師也說明，目前全案還在審理階段，承認殺人不等於認罪。

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