319公斤獅虎反差萌乖如貓 雄壯美麗代價令人鼻酸

2019-06-13 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕南卡羅萊納州「美特爾海灘野生動物園」（Myrtle Beach Safari）中一隻重達319公斤的獅虎（Liger）「阿波羅」（Apollo），個性乖巧如貓，靠近人還會發出家貓撒嬌的「呼嚕聲」，與牠龐大的外表形成「反差萌」。但其實獅虎是人類破壞自然法則強行製造的生物，牠們完全無法在野外自行謀生，且全身上下都會充滿病痛，也讓網友感嘆「人類到底要多自私」。

美國保育人士安陀（Kody Antle）日前於IG上PO出與阿波羅互動的影片，很難想像一隻重達300多公斤的巨獸會向人類發出呼嚕聲撒嬌。網友紛紛讚嘆牠「雄壯威武又不失美麗」。今年5歲的阿波羅體重重達319公斤，已是一般成年獅子的兩倍以上。

綜合外媒報導，目前世界上的獅虎不到1000隻，而阿波羅和牠的同胎兄弟是世界上第一批的「白獅虎」。從19世紀印度發現獅虎以來，牠們都由人類圈養、培育出來，由於只有雌獅和雄虎會把控制體型增長的基因傳給後代，而由雄獅、雌虎結合產生的獅虎在缺乏這種基因的情況下，體型變得更加龐大，直到身體無法負荷為止，並伴隨著許多天生的殘缺，畸形、短命、且容易生病。

許多網友也感嘆，雖然阿波羅看起來雄壯又美麗，但牠卻因人類的自私被創造，要承受未來殘疾、生病的痛苦。這種刻意違背自然法則的行為也引起動保團體的撻伐。

相關影片：

在 Instagram 查看這則貼文 Kody Antle（@kodyantle）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 14 日 下午 1:11 張貼

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