剛果伊波拉疫情越境 烏干達首例已死再增2例

2019-06-12 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國（RDC）的伊波拉疫情因內部動亂失控擴散，甚至波及鄰國烏干達，烏干達衛生部今（12）日通報，該國首例伊波拉病例、5歲剛果男童已在今早病逝，並且又確診2個病例。

綜合外媒報導，世界衛生組織（WHO）和烏干達衛生部週二表示，這名來自剛果的5歲男童與家人週日一起進入烏干達尋求醫療照護，之後確診染上伊波拉病毒。雖然是境外移入，但也是烏干達發現的首例伊波拉病例。

烏干達衛生部週三更新疫情資訊，宣布這名男童已在今早病逝，並再度確診2個病例，分別是已逝男童的50歲祖母、3歲弟弟。男童的其他親屬，包括他的母親，正在剛果邊境附近的一家醫院被隔離。

剛果去年8月爆發伊波拉疫情以來，已有1300多人死亡，人口最多的北基伍省和伊圖利省疫情最嚴重，2省也正巧與烏干達，盧旺達和南蘇丹接壤。烏干達政府正在調查男童與家人是如何越過兩國邊界。

WHO表示，專家委員會已經被通知可能舉行會議，討論是否宣布伊波拉是國際衛生緊急事件。發言人說，世衛總幹事可能會召開第3次會議，先前2次會議認為剛果疫情尚未達到國際緊急狀態。

關注醫療的英國惠康基金會（Wellcome Trust）主任法拉爾（Jeremy Farrar）指出，剛果疫情正處於真正令人恐懼的階段，沒有跡象表示疫情很快會停止擴散。他認為疫情嚴重程度恐持續升級，堪比2013至2016年的西非疫情，當時有1.1萬人死亡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法