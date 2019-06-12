港人串聯「反送中」靠這個通訊軟體！今遭駭客猛攻

2019-06-12 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港近日發起「反送中」行動，抗議港府強推《逃犯條例》修正案。據港媒報導，民眾連日的反對行動，主要靠「Telegram Messenger」通訊群組和社群媒體聯繫和部屬。但Telegram今（12）日受到DDoS攻擊，部分地區用戶無法正常連接使用。

今天台灣時間19時20分，Telegram發推特（Twitter）表示，他們正受到強大的DDoS攻擊，提醒用戶使用時可能會遇到問題，但強調這種攻擊無法竊走用戶數據，請大家放心。Telegram約1小時後更新狀況，報告「事情似乎已經穩定下來」。

網友們紛紛稱讚官方處理有效率，並猜測這次攻擊可能和香港「反送中」行動有關，「部分關注香港抗議者的新聞頻道在Telegram上，襲擊可能來自地方當局甚至中國中央政府」、「強烈譴責中國黑客」、「共產勢力的破壞」。

DDoS（distributed denial-of-service attack）又稱「分散式阻斷服務攻擊」，駭客利用網路上2個以上的被攻陷電腦作為「殭屍」，向特定目標發動「阻斷服務」式攻擊，讓目標網路或系統資源耗盡，使服務暫時中斷，導致正常用戶無法存取。

Telegram因為訊息加密、高度隱私特性大受歡迎。《流動日報》指出，許多人權組織把Telegram作為私密通訊工具，防止政府「走後門」竊取機密資訊，它在2015年甚至被中國以「反政府工具」為由封鎖。

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