擔心香港民怨怒火燒到中國 傳中共高層漏夜關注意見分歧

2019-06-12 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府修訂《逃犯條例》引爆港人怒火，6月9日百萬人大遊行後，今日再包圍立法會，罷市、罷工、罷課，傳此事震撼北京當局，中南海不止有政治委員徹夜加班關注遊行情況，更擔心港人怒火延燒到中國，中共高層對《逃犯條例》修訂內容似意見分歧。

香港「反送中」百萬人大遊行，是香港1997年移交中國後的最大一場抗議行動，對於一向詭譎及外弛內張的中南海局勢，也造成震撼，《新唐人》報導，這場遊行規模之大，超乎中共高層的預期，「103萬人遊行是香港總人口的1/7，他們表達了對中共政權的厭惡和絕望，無疑讓中共高官們腦後發涼」。更擔心「可能會導致30年來大陸積累的民怨爆發」。

從9日晚間到10日凌晨3點，總部在香港的中國人權民運信息中心多次跟北京當局消息往來，顯示有中政局委員漏夜加班關注遊行，這次的送中條例，已經在中南海引爆兩極意見，更風聲放出來，「疑」是江澤民派搗鬼，顯示習近平派似無力控制局勢。

《博訊網》也報導，中南海徹夜關注香港情勢，習近平聽完報告，還首度發聲「香港局勢有失控的危險」，並要求解放軍南部戰區和駐港部隊待命，以因應香港可能出現的各種狀況。

有評論更指向中共高層權鬥，指中共長期以來是以「特務」方式控制香港，也是江澤民派控制的勢力範圍，雖然習近平上台後一直想要把手伸進香港，但似乎難進核心，如今爆百萬人怒火的逃犯條例，外界直接把最大凶手指向習近平，而江派最想要的就是逼習下台，致令習近平在美中貿易戰及香港民怨之間，焦頭爛額。

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