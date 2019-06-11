港特首母校也「反送中」 學生代表籲：做好行動升級準備

2019-06-11 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕為阻止香港立法會明（12）天將二讀的修訂《逃犯條例》草案，包括香港特首林鄭月娥的母校在內，有多間香港中學及大學學生發起連署。學生代表譴責港警以強硬的手段清場，並呼籲香港各界以罷課、罷實習，罷工、罷市，一同至政府機構前集會，做好行動升級的準備。

根據「香港01」報導，網路上已有至少72間的中學學生以個人名義發起連署，當中便有林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院。有連署強調，罷課不是為了偷懶，也不是受到煽動洗腦或盲目跟從，而是了解到修訂草案後果嚴重，才自發罷課。

根據「立場新聞」報導，在大學方面，共有香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港浸會大學、香港城市大學、香港教育大學及香港演藝學院共7間大專院校的學生代表參與今日的記者會。學生代表在記者會上，對警方以強硬的手段清場予以譴責。

香港中文大學學生會會長蘇浚鋒表示，他們的目標是要求政府撤回修訂該法案，如果明天立法會二讀過程中，有出現違反程序正義，且在有大部分學生準備好的情況下，便會考慮升級行動。

對於升級行動，蘇浚鋒表示，行動升級需要考量人數、天氣、當時的環境等因素而定，但已為進一步的行動準備。

該報導指出，香港學界對罷課行動將持續多久則表示，要考慮當時的情況決定。不過，學生會會持續留守，為同學提供物資與法律上的協助，以確保同學安全。

相關連結請見︰

嘉諾撒聖方濟各書院學生、校友及教職員反對修訂《逃犯條例》聯署聲明

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