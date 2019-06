西非馬利驚傳屠村至少95死 疑種族仇殺

2019-06-11 00:24

〔即時新聞/綜合報導〕西非國家馬利(Mali)驚傳屠村事件,該國的政府官員10日證實,有不明人士於10日凌晨襲擊多貢族村莊,目前已知至少95人身亡。

綜合外媒報導,馬利內政部發言人表示,當地時間10日凌晨3時左右,位於多貢民兵中心的村莊「Sobane」遭襲擊,已知有95人死亡、19人失蹤。

馬利政府認為,此次屠村案和多貢族民兵「Dan Na Ambassagou」3月時在富拉尼族(Peuhl)村莊進行的大規模屠殺有關,當時的流血衝突造成至少157人喪命,雖然「Dan Na Ambassagou」否認參與3月的暴力衝突,富拉尼族領導人仍誓言要進行報復性攻擊。

人權觀察組織稱,「Dan Na Ambassagou」在過去1年中,涉嫌參與數十起攻擊事件。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)表示,馬利中部的動盪已導致6萬人流離失所,對暴力案件的激增感到震驚,呼籲馬利政府解決各個民族自衛組織的武裝和武器擴散的問題。

At least 95 people killed and 19 missing after an overnight attack on an ethnic Dogon village in Mali https://t.co/4aYLViEYXs pic.twitter.com/hFuhpqgmTp