警方清場反送中暴力阻採訪 香港記協：嚴重踐踏權利

2019-06-10 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕昨日香港反送中大遊行，吸引超過100萬民眾上街抗議惡法，更爆發警民衝突。衝突期間，警方多次阻礙新聞工作者採訪，不但用閃光燈阻止記者拍攝，更將記者推向鐵製拒馬。

根據《立場新聞》報導，今天凌晨有示威者試圖衝擊香港立法會大樓，警方使用胡椒噴霧和警棍驅趕。衝突期間，記者欲拍攝畫面，卻多次遭到警方無理驅趕。有警方辱罵記者是「垃圾」、用閃光燈阻止記者拍攝，甚至將記者推向鐵製拒馬。

儘管記者已經出示記者證，仍遭到警方攻擊，甚至有警方以「懷疑記者藏有攻擊性武器」為理由，強行搜查記者背包，懷疑記者包內的瓶裝水是「攻擊性武器」。

香港記者協會提出嚴正抗議，認為警方行為不但罔顧新聞工作者的人身安全，更嚴重踐踏採訪權。香港記者協會質疑警方的暴力行動，已違反《警察通例》第39章：「事發現場的警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。」

香港攝影記者協會指出，警方在清場活動期間，多次阻擋攝影記者的鏡頭，甚至將記者趕至灣仔和中環地區，阻止記者回到金鐘立法會附近拍攝。香港攝影記者協會怒批：「警方做法嚴重妨礙正常採訪及新聞自由，香港攝影記者協會對事件表示遺憾，要求警方重新檢討有關做法。」

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