「監控」恐懼被掀起！德國政府要求谷歌提供用戶數據

2019-06-10 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕德國日前提出1項「透明數據」計畫，不僅希望能獲取民眾的電話數據，還要求亞馬遜、谷歌等提供「數位服務」的公司，開放用戶數據給政府，好讓政府「防範駭客攻擊，以打擊犯罪」，這項提議掀起德國人民對「被監控」的歷史恐懼，柏林自由大學教授霍夫曼（Jeanette Hofmann）也對此計畫表示，「這項決議違憲」。

根據美國《CNN》報導，德國聯邦內政部長昨（9）日表示，「為了有效打擊犯罪，聯邦和當局需要獲取個人數位裝置產生的數據」，並強調，「這非常重要」。

柏林自由大學政治學教授霍夫曼表示，「內政部做的決議是違憲的。」並強調，德國過去被「監控」的歷史，使德國人民對隱私權的議題特別敏感。

霍夫曼表示，「家庭屬於社會最私人的領域，如果因為法制理由，讓國家蒐集你在家裡的數據、行為，這是非常可怕。」

網絡安全專家赫爾皮格（Sven Herpig）表示，德國政府的目的不是減弱加密數據，而是鼓勵情報機關「合法進行駭客行動」。

歐盟對德國的「隱私數據」提案表示，「大約85％的刑事調查證據需用到數據，但其中3分之2的證據必須從外部服務提供者獲得，特別是在美國」。

德國政府指出，德國嚴格的隱私法「可以被顛覆」，並強調，「兩國有不同的刑事調查處理方式，不能相提並論」。

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