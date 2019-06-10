抗議港府漠視民怒！ 英國維權人士絕食聲援反送中

2019-06-10 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府無視百萬人上街「反送中」，堅持12日於立法會二讀《逃犯條例》修正草案。而英國非政府人權組織「香港監察」主席羅傑斯（Benedict Rogers）今（10）日凌晨在推特（Twitter）發文表示，英國時間明日早上開始將絕食36小時，抗議香港政府「一意孤行」。

綜合外媒報導，羅傑斯認為先前有商界、法律界、多國政要甚至如今有百萬香港人上街表達對《逃犯條例》修正草案的憂慮，結果當局卻一意孤行，堅持推動立法，讓他感到不滿，希望藉由絕食行動聲援，盼港政府能停止或暫緩這項荒謬、極為危險及具破壞性的法案通過。

羅傑斯警告，若法案過關，沒有法治和獨立司法制度的北京當局，可要求引渡在香港的任何人，破壞香港僅存的「一國兩制」。

羅傑斯指出他當地時間11日晚上，將出席香港監察與英國國會的年度晚宴，因此這場絕食活動，將自英國時間明日早上持續到晚宴前，但不排除會在日後恢復絕食，或採更進一步的行動。

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1/6 FAST/HUNGER STRIKE FOR HONG KONG: From tomorrow morning, I will go on approximately 36 hour fast/hunger strike, for Hong Kong. I will begin tomorrow morning & will break my fast/hunger strike at the Hong Kong Watch Annual Dinner in Parliament on Tuesday evening. pic.twitter.com/8eaBxD1wol — Benedict Rogers （@benedictrogers） 2019年6月9日

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