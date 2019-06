抗議港府漠視民怒！ 英國維權人士絕食聲援反送中

2019-06-10 15:52

〔即時新聞/綜合報導〕香港政府無視百萬人上街「反送中」,堅持12日於立法會二讀《逃犯條例》修正草案。而英國非政府人權組織「香港監察」主席羅傑斯(Benedict Rogers)今(10)日凌晨在推特(Twitter)發文表示,英國時間明日早上開始將絕食36小時,抗議香港政府「一意孤行」。

綜合外媒報導,羅傑斯認為先前有商界、法律界、多國政要甚至如今有百萬香港人上街表達對《逃犯條例》修正草案的憂慮,結果當局卻一意孤行,堅持推動立法,讓他感到不滿,希望藉由絕食行動聲援,盼港政府能停止或暫緩這項荒謬、極為危險及具破壞性的法案通過。

羅傑斯警告,若法案過關,沒有法治和獨立司法制度的北京當局,可要求引渡在香港的任何人,破壞香港僅存的「一國兩制」。

羅傑斯指出他當地時間11日晚上,將出席香港監察與英國國會的年度晚宴,因此這場絕食活動,將自英國時間明日早上持續到晚宴前,但不排除會在日後恢復絕食,或採更進一步的行動。

1/6 FAST/HUNGER STRIKE FOR HONG KONG: From tomorrow morning, I will go on approximately 36 hour fast/hunger strike, for Hong Kong. I will begin tomorrow morning & will break my fast/hunger strike at the Hong Kong Watch Annual Dinner in Parliament on Tuesday evening. pic.twitter.com/8eaBxD1wol