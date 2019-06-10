頭條報導香港「反送中」 BBC：主權移交後最大示威活動

2019-06-10 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」遊行在今晨流血衝突中結束，民間人權陣線估計約有103萬人昨上街示威，《BBC》英國廣播公司今天也以香港遊行作為頭條，表示「如果該組織的估計被證實是正確的，那麼這將是香港自1997年被英國移交給中國後，最大規模的示威活動」。

香港當局強推《逃犯條例》，該法被香港民眾認為是「送中」條例，恐危害香港的司法獨立，並讓面臨政治迫害的人遭移送至中國送審，據《BBC》報導，雖然香港當局向公眾保證只移交最高刑期至少7年的罪犯，但示威者批評在中國的司法制度下，人們會遭受到不公正審判、酷刑和任意拘禁；因此，此次抗議民眾包含社會各階層團體。

1997年，香港的主權歸還給中國，在中國政府承諾的「一國兩制」下，是半自治的、有自己的法律，香港人享有中國公民無法享有的公民自由。不過昨日香港警方和地方組織公布的遊行人數數字卻大不同，香港警方認為僅有24萬人上街遊行抗議，不過民間人權陣線估計則有103萬人，《BBC》報導指稱，「如果地方組織的估算被證實為正確的，那麼這將是香港自1997年被英國移交給中國後，最大規模的示威活動」。

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