「反送中」遊行引國際關注 中官媒大罵：挾洋自重、違一國兩制

2019-06-10 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕百萬香港人上街 「反送中」吸引西方媒體關注，認為《逃犯條例》修正草案通過將危及香港原本的「一國兩制」與獨立法律制度，但中國官媒《環球時報》今日卻發社評，指責遊行「挾洋自重」，違背「正確」的一國兩制。

綜合媒體報導，《環球時報》（環時）今日以「反對派勾結西方撼動不了香港大局」為題的社評，指責「反送中」遊行是反對派與國際支持的力量在做政治化炒作，並把修法貼上「威脅香港人權」的標籤。

《環時》提到，反對派曾到美國、英國及加拿大「告洋狀」，讓當地官員認為修法是惡行，會威脅香港人權，根本「挾洋自重」，勾結國際勢力，並強調香港事務屬內政，反對派這樣的行為與「一國兩制」背道而馳。

而《環時》也補充香港團體「保公義撐修例大聯盟」收到73萬份香港民眾聯署書「支持修法」，藉此重申修法正當性，並表示「香港特區政府和主流民意為法治和公義而做的努力，絕不能半途而廢」。

不僅如此，《環時》還認為這次遊行瑜百萬的上街人數，是誇大不實。

此外據悉，除了《環時》大動作批評「反送中」遊行外，包括《新華社》、《央視》和《人民日報》在內其他中國媒體對此事完全禁聲，只在意「習進平訪俄」、「中國高考落幕」、「習進平新時代中國特色社會主義思想學習綱要」等訊息。。

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