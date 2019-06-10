百萬港民上街「反送中」 《紐時》：港民憂遭剝奪自由

2019-06-10 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕昨（9）日香港反送中遊行齊聚近百萬人，《紐約時報》報導表示，該遊行是香港歷史上規模最大的示威活動之一，該遊行活動呈現香港公民對其自由遭受侵蝕的恐懼與憤怒，所呈現的公民自由早已使香港與中國其他地區區隔開來。

據《紐約時報》報導，英國在1997年將香港歸還給中國，中國共產黨曾承諾「高度自治」，但許多人認為，在北京統治下，這個城市的自由正在逐漸消失。5年前的雨傘運動，未能使政府作出任何讓步，從那以後，反而讓中國共產黨對香港施加更多影響力。遊行活動人士稱，中國政府不斷削弱香港法院和新聞媒體的獨立性，在習近平的領導下，中國各地被嚴格控制。

香港特首林鄭月娥在北京支持下強推《逃犯條例》，對該法的反對行動已持續數週，其中包括立委間的混戰，及4月份的示威活動，不過昨日這場遊行，是5年來香港最大的抗議。16歲的高中生Peter Lam表示：「我認為這項法律將會剝奪我們的自由。」所以昨天他們必須站起來表達。

儘管昨上街遊行的抗議民眾眾多，不過，中國政府和香港當局都沒有退讓，官員們證實，該法案的立法二讀，將如期在週三進行。

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