香港《反送中》大遊行爆流血衝突 逾百示威者被捕

2019-06-10 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港百萬人「反送中」大遊行，直至午夜尚許多抗議者未離去，今天凌晨起，香港警方即展開強勢驅離動作，催淚彈、辣椒水、棍棒齊發，與100多位衝撞立法會民眾爆發流血衝突，示威者、警察及採訪記者均有人掛彩受傷，警方也抬離當地靜坐者，至上午6點多的概估統計，約有逾百名示威者在灣仔被捕。

綜合媒體報導，香港眾志在凌晨4點多的訊息，指留守在立法會外的成員，已被防暴警察「全數抬走」，並指出，警方持續以暴力式掃蕩街道，呼籲在灣仔一帶的市民小心安全。

香港反送中遊行，由泛民主派發起，於昨天下午2點30分開始，由銅鑼灣遊行至4公里外的金鐘政府總部和立法會大樓外，主辦單位民間人權陣線約於昨晚10時宣布遊行結束，據主辦單位統計，有逾百萬民眾參與這場遊行。在遊行結束後，仍有大批青年不願離去，留守現場，這些青年從金鐘被趕到鄰近的灣仔留滯，當地主要道路告士打道受到阻礙，交通癱瘓。

接近凌晨2點，再有100多位民眾衝撞立法會，引爆與警察新一波衝突，警方出動鎮暴警強勢驅散，在這波衝突中，有100多位民眾遭到逮捕，香港警務處處長盧偉聰在2時45分向記者表示，該波衝突造成3位警察、1位記者受傷，並強調會對違法示威者追究到底，還指控衝撞者戴口罩是意圖逃避法律責任，一定會追究到底。

約是在凌晨3點多，告士打道恢復正常，但警方戒備仍未撤離，也接著逮捕零星的示威者。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法