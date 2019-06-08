土耳其堅持購俄製飛彈 美拒絕交付F-35隱形戰鬥機

2019-06-08 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其堅持向俄羅斯購買S-400防空系統，導致與美國關係緊繃，美方也拒絕交付土耳其購買的F-35隱形戰鬥機。7日外媒報導，美國將把土耳其剃除在F-35的合作計畫外，這將可能是土、美近年最重大的關係破裂事件。

美方認為，土耳其收購俄羅斯的S-400防空系統會對洛克希德·馬丁公司的F-35隱形戰鬥機構成了威脅，土耳其不能「兩者兼得」。

據《路透社》報導，美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）寫給土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）一封標題為「解除土耳其參與F-35計畫」的信，內容指出今年預定還有34位土耳其受訓學員將前往美國受訓，但將取消這個計畫。夏納翰信中表示：「這次培訓將有可能取消，因為我們正在暫停土耳其的F-35計劃，土耳其也將不再有學習這個系統的資格」。

若土耳其堅持購買俄國S-400防空系統，夏納翰警告也將會中止目前仍在美空軍基地受訓的土耳其學員訓練，未來也不會新增F-35受訓資格。但夏納翰表示，土耳其仍有機會改變採購S-400的計畫。

然而土耳其國防部長艾卡日前表示，採購S-400的計畫已「生米煮成熟飯」，不可能退回，已派員赴俄羅斯接受操作S-400防空飛彈系統的訓練。

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）也在4日表示，要土耳其退出與莫斯科的交易是「不可能的」，美國沒有提供與S-400一樣好的報價。

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