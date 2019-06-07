童婚嚴重！ 全球有7億6500萬人未成年結婚

2019-06-07 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）今（7日）首次發表對未成年男性結婚的研究，表示在調查的22億名兒童中，有1億1500萬人是兒童新郎，這不但影響了他們的童年發展，也限制了受教育和就業的機會，並希望在2030年終止童婚現象。

女性的童婚現象相較於男性更加普遍，也有較多研究，但對男性童婚的探討較少，聯合國兒童基金會今日首次發表對男性童婚的調查，在82個受研究的國家中有22億名兒童，估計7億6500萬人是在成年以前結婚，有1億1500萬人是男性，其中2300萬名男孩在15歲前結婚。

聯合國表示，童婚剝奪孩子的童年，在他們做好準備前就被迫承擔大人的責任。提早承擔父職會增加家庭負擔，也減少了就業和教育的機會，而與較晚結婚的人相比，兒童新郎容易受到虐待及精神健康問題。

數據顯示，中非共和國的童婚男性比例最高，佔28%，尼加拉瓜為19%，馬達加斯加為13%，排名第3。目前全球20至24歲的人之中，女性每5人就有1人在18歲以前結婚，男性則是每30人中有1人，這些兒童多為在農村地區且未受教育的貧窮家庭。

聯合國提到，大部分國家的最低結婚年齡是18歲，但如果有父母同意或透過宗教儀式等方法，仍可進行童婚。這現象與1990年訂立的《兒童權利公約》，當中提到應賦予兒童的權利背道而馳，因此聯合國希望透過行動，在2030年之前停止童婚再度發生。

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