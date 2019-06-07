石牆酒吧事件發生50年後 紐約市警局正式致歉

2019-06-07 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕Google首頁在6月4日的「首頁塗鴉」（Doodles），並不是眾所皆知的六四天安門事件，而是描述50年前一件因警察臨檢而引發的「石牆酒吧暴動事件」。50年過去，紐約市警局終於在當地時間6日，正式為當年的行為道歉。

根據《法新社》報導，時間倒轉回1969年，紐約市一間名為「石牆」（Stonewall）的酒吧，是當時非常有名的同性戀聚集場所。當年6月28日凌晨，由於警方多次突襲臨檢石牆酒吧，造成眾多同性戀與跨性別人士不滿，紛紛聚集在酒吧附近，引發了長達一週的暴動抗議行動。

隔年，1970年6月28日，世界第一場「驕傲遊行」（Gay Pride，或稱同志遊行）正式從石牆酒吧前的克里斯多福街（Christopher Street）發跡。更在此後數年，帶起加拿大、英國、法國、澳洲等國的同性戀組織成立。因此，石牆酒吧暴動事件可以說是近代同性戀運動的濫觴。

而今，50年過去，曾在2017年說過「警方沒有必要為石牆酒吧事件道歉」的紐約市警察局局長James O'Neill，終於在今年紐約市舉辦「同志驕傲月」（Pride Month）期間，表示「我的確知道那些事情不該發生，紐約市警局當初採取的作為是錯的，是簡單而明瞭的錯誤。那些行為帶有歧視和壓迫的性質，我為此道歉。」

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