女醫師險遭性侵 一舉咬掉對方舌頭

2019-06-06 23:26

〔即時新聞/綜合報導〕南非有名女醫師準備就寢時,房間遭一名陌生男子闖入,她差點遭到性侵。不過過程中她狠咬嫌犯的舌頭,使他舌頭「嚴重受傷」,自己也倖免於難。

據《每日郵報》報導,南非佩托諾米第三醫院(Pelonomi Tertiary Hospital)有名24歲的女醫師在員工宿舍睡覺時,有男子偽裝成病患,闖入她的臥房要強暴她。女醫師勇敢反擊,扭打過程中狠咬該男的舌頭,還咬下了一小塊。嫌犯倉皇逃離現場,並留下長長的血跡。

4日凌晨兩點時,警方透過女醫師提供的線索,找到舌頭嚴重受損的嫌犯。嫌犯之後會接受手術再移交法院受審。

根據1份調查報告,2017至2018年間,南非有4萬名婦女遭到性侵,但專家們認為,實際數字應遠高於這份數據,應該僅有1/4的強暴案公諸於世。報告還指出,南非有40%的婦女終其一生可能遭性侵。

South Africa



