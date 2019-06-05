D-Day75週年「悲壯的光榮」 英女王：自由世界感謝你們

2019-06-05 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕明（6）日為第二次世界大戰諾曼第登陸（D-Day）75週年紀念日，英、美、法、加、德、澳等多國元首今（5）日齊聚英國南部海岸，出席紀念典禮。

據《路透》報導，第二次世界大戰歐洲西線著名戰役「諾曼第戰役」於1944年6月6日展開，也是國際間廣稱的「作戰日」（D-Day），今（5）日多國元首出席英國南部樸茨茅斯港（Portsmouth）的紀念典禮。

報導指出，出席的包括英國伊莉莎白女王（Queen Elizabeth）、查爾斯王子（Prince Charles）、首相梅伊（Theresa May）；法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）；德國總理梅克爾（Angela Merkel）；以及訪英行程來到第3日的美國總統川普，和其他10數國高級官員。

伊莉莎白女王在典禮上向退役軍人們表示：「戰爭世代──我的世代──是堅毅不拔的，我很榮幸能夠與你們在此相聚。」

93歲的英國女王強調道：「那些逝去之人的英勇、膽量和犧牲，絕對不會被遺忘。我很樂意但也謙卑的代表全英國，乃至整個自由世界，由衷的感謝你們。」

據了解，約300餘名參戰過D-Day及諾曼第戰役的退伍軍人出席該典禮，全員年齡皆超過90歲，將在皇家海軍的護航下，搭乘遊輪MV布狄卡號（MV Boudicca）再次循著當年的航線穿越英吉利海峽。

同時英國空軍突擊隊及法國傘兵隊將在諾曼第海灘重演「諾曼第登陸」的空降登陸，明（6）日也會陸續有更多的D-Day紀念活動在法國北部舉行。

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