幸運！抽屜發現1枚失落200年「中世紀西洋棋」價值上千萬

2019-06-05 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh）一戶人家，日前將一枚在家中抽屜發現的骨董西洋棋子送去鑑定後，赫然發現是有800年歷史、非常有名的路易斯棋子（Lewis Chessmen）的其中一枚。專家推估這枚棋子價值約60萬至100英鎊（約新台幣2388萬到3980萬元），讓這家人非常吃驚，這枚棋子預計在7月2日進行拍賣。

綜合媒體報導，發現這枚棋子的一家人不願透露身分，但家中的兒子表示，祖父是骨董經銷商，1964年以5英鎊（約新台幣199元）買下這枚棋子，並在帳本紀錄下「骨董海象牙製的西洋棋戰士棋子」，祖父過世後，母親繼承這枚棋子，她認為棋子有特殊意義，一直將它存放在抽屜內，但收藏55年來一直不知道它的價值。

這家人日前將棋子拿到蘇富比倫敦拍賣所鑑定，專門鑑定棋類物品的專家亞歷山大（Alexander Kader）鑑定後驚呼，「天哪，這是路易斯西洋棋之一！」亞歷山大表示，雖然這枚棋子有點損壞，失去了左眼，但更顯得這名戰士棋子飽經風霜、面露疲態，增添更多魅力。

這枚棋子預估將在7月2日拍賣會上進行拍賣，並將在拍賣前於愛丁堡或倫敦展出，亞歷山大預估這枚棋子的價格在60萬至100英鎊（約新台幣2388萬到3980萬元）之間，很有可能被博物館購買或租借。

《BBC》報導指出，路易斯棋被視為「歐洲文明的重要象徵」，影響當代流行文化，英國兒童節目《Noggin the Nog》與《哈利波特與魔法石》的部分情節，都受其啟發。目前總共發現93枚路易斯棋，其中82件現存於大英博物館（British Museum），11件收藏於蘇格蘭國立博物館（National Museums Scotland）。

據報導，目前還有5枚旗子，包括4枚「守衛」和一名「騎士」下落不明，這枚棋子是其中失落的「守衛」之一，據信已經失蹤將近200年。亞歷山大表示，這些棋子會失落，可能是因為持有的商人避稅而將它們藏起來，他也認為，可能還要再150年後才能再發現另外一枚失蹤的旗子。

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