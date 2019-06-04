戴高樂航艦停靠新加坡 法國宣示加入南海「自由航行」

2019-06-04 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕第18屆「香格里拉對話（SLD2019）」日前在新加坡登場，這次外界主要聚焦於中美兩國對亞太區域秩序以及對台灣的看法。英、法兩國國防部長也宣示將加入美國提倡的南海自由航行。同時，法國戴高樂核子動力航艦戰鬥群也停靠新加坡，倘若接下來持續駛入南海，將會成為中美兩國之外，第三個在南海的國家航艦戰鬥群。

先前法國國防部雖強調戴高樂號航艦戰鬥群不會涉足南海。但法國國防部長帕爾麗（Florence Parly）3日在香格里拉對話會上宣示將加入南海自由航行，更表示「基於維護秩序」，將透過與盟友定期軍事演習來達成。法國海軍任務組將與英國直升機和艦艇一起下周訪問新加坡，然後駛向南中國海的某些地區。

法國海軍指出，此次執行「克里蒙梭」（Clemenceau）海外任務的航艦戰鬥群中，除法國唯一的航艦戴高樂號外，還包含了兩艘巡防艦和油料補給艦等5艘船艦，以及一艘核子潛艦，並搭配具有反潛功能的ATL2大西洋海上巡邏機（Breguet Atlantic）、E-2空中預警機（E-2 Hawkeye）及疾風M型艦載戰機（Rafale M）。

這次法國戴高樂號航艦戰鬥群這次來的目的是要強化法國在亞太和印度洋的影響力，因此航母戰鬥群將與美國、澳洲、日本、印度、葡萄牙等國海軍，進行聯合演練並參與香格里拉對話會。

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