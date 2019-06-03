惡有惡報！請流浪漢吃牙膏餡Oreo 網紅被判15個月

2019-06-03 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕果然是惡有惡報！一名在中國出生但大多數時間都住在西班牙巴塞隆納的20歲YouTuber雷恩（Kanguhua Ren），2017年1月在YouTube頻道上傳了一部影片，只見他將Oreo夾心餅乾原本的餡料替換成牙膏，再送給流浪漢食用讓對方當場嘔吐，如今雷恩因此被法官判處15個月有期徒刑。

據《福斯新聞》報導，在影片中，可以聽到雷恩一度思考著自己的惡作劇是否做得太過火，但他又認為這件事有著好的一面，畢竟牙膏餡可以清潔流浪漢的牙齒，對方可能自從流落街頭後就沒有刷過牙了。

雷恩的Oreo惡作劇影片當時共有120多萬人觀看，為他從廣告商那獲得了2475美元的收入（約新台幣7.8萬元），但巴塞隆納法官阿拉貢斯（Rosa Aragonés）並不認同這種「幽默」，同時強調這並非單一事件，因為雷恩其他的影片中也對多名「受害者」進行了「殘酷的行為」。

據了解，被雷恩惡搞的流浪漢是羅馬尼亞人，他為了逃離共產黨專政才流落到西班牙，事發後痛訴他在街上生活時，從來沒有受過如此糟糕的對待。雷恩在影片收到越來越多批評時試圖再度拍片彌補，他先是拜訪流浪漢並提議拿20歐元（約新台幣702元）補償，全案鬧上法院時雷恩又拿出300歐元（約新台幣1萬元）希望對方撤告。

雷恩在開庭時聲稱，他所做的不過是在表演，而觀眾喜歡病態的行為。法官對雷恩的辯解並不買單，判處他停用YouTube和其他社交媒體5年，以及15個月有期徒刑。然而，雷恩最後有可能不會坐牢，因為西班牙法律通常不會讓非暴力犯罪的首次犯法者入獄。

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