香港新移民也「反送中」：來自中國不可能相信中國式法治

2019-06-02 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府執意修訂極具爭議的《逃犯條例》，中國未來可望藉此把香港、台灣的「眼中釘」引渡到中國審判，引發香港各界高度反彈，紛紛連署反對，來自中國的新移民也發聲，連署聲明指出，他們來自中國，「不可能相信中國式法治」。

港府強推《逃犯條例》修訂，讓反對修法的連署聲明遍地開花，週六（1日）出現「一群在港大陸新移民反對《逃犯條例》修訂聯署聲明」，呼籲香港的中國新移民加入反對行列。這份連署至今已有近300人參加，包括香港教育大學講師黎明、流亡香港的中國導演應亮、《端傳媒》前總編輯張潔平等。

連署聲明指出，經過多年的中港紛爭和民意撕裂，「大陸新移民」這一身份已成為鬥爭標籤。「我們中不少人，亦未必能接受這一標籤，因它並不能表達我們對香港的關心、對是非的堅持。但我們深信，自由、開放、包容的香港，及背後一國兩制的制度安排，需要每一個市民共同捍衛」。

聲明指出，修訂《逃犯條例》將對香港「構成嚴重而不可逆轉的破壞」；「我們來自中國大陸，在大陸的生活經驗令我們明白，中國的司法體系完全服從於共產黨的利益，在黨權大於國法的基本事實下，我們不可能相信中國式法治」。

聲明提到：「在中國，從商界、政界、知識界到公民社會，凡不利掌權者、不從命令者、不服壓迫者，均可能被隨意抓捕，逾期拘押，剝奪家屬會見和選聘律師的基本權利，閉門審訊，獄中虐待，禍及家人，毫無程序正義可言。」

聲明表示，他們是「大陸新移民」更是香港居民，「我們在這個城市平等地受到獨立的司法體系的保障，也見證著法治如何作為最重要的基石，撐起自由經濟，保障資訊和思想流通，維護人權和公民社會發展。法治累筑百年，傾塌只在一瞬，我們必然捍衛到底。」

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