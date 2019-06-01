崩潰！舌戰《福斯》美女主播 劉欣被懷疑有雙重國籍

2019-06-01 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒央視旗下英語頻道《中國環球電視網》（CGTN）主播劉欣，5月30日與美國《福斯財經新聞網》主播黎根（Trish Regan）辯論貿易戰話題；中國網友翻牆發現劉竟為美國籍，且丈夫、孩子也擁外國國籍，他們對此感到崩潰與氣憤。

中國網友發現，劉欣雖在中國「百度百科」的個人資料中，標註國籍為中國，但在牆外的維基百科卻註明劉有「美國」國籍，且劉除了微博以外，也還有使用推特、臉書等被中國政府禁用的社群媒體；目前劉欣在維基百科的資料已遭人修改，「國籍」資料被移除。

中國網友指出，劉欣在2018年10月6日，曾在個人微博「劉欣CGTN」帳號中PO出照片與短短1行文字，當中顯示她站在希臘岸邊，遙望著蔚藍海洋的另一頭，她指出，「愛琴海邊，對岸是我孩子的故鄉土耳其」；中國網友對此認為她的丈夫、孩子都並非只擁有中國國籍。

事件在中國社群媒體「微博」愈演愈烈，同時搜尋「劉欣」、「國籍」2組關鍵字可見大量中國網友的討論串，他們表示「兩軍交戰怎麼站隊？讓人怎麼信任」、「學了個新詞：離岸愛國主義」、「她不是中國籍」、「她老公是土耳其裔的德國人，她有一個混血兒子和一個混血女兒」。

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