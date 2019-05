2019-05-31 08:35

〔即時新聞/綜合報導〕隨著中國發展、成就中國夢的野心,美國有諸多聲音提醒應做好準備,有華府智庫提出西太平洋新戰略,以因應中國可能做出的軍事侵略。

《美國之音》報導,華府智庫「戰略與預算評估中心」發布報告「收緊鏈條,在西太平洋實施海上壓力戰略」(Tightening the Chain, implementing a strategy of Maritime Pressure in the Western Pacific),內容探討美軍應對中國在西太平洋軍隊的新戰略。報告指出,美軍面對的問題是,中國西太平洋軍力經由近年發展,在美軍反應前就能透過佔領土地等方式「改變現狀」。

報告表示,新戰略的目的是要讓中國相信,對於西太平洋的軍事侵略會失敗,因此要運用包括日本、台灣、菲律賓、東南亞群島形成的第一島鏈地理優勢,美軍應沿著第一島鍊部署精準打擊網路,如此一來也能為懲罰性打擊與遠程封堵爭取時間,這與美國現行的遠征模式不同。

報告預估,美國可能因台灣、南海、東海問題捲入戰事,新戰略預計需投入80億至130億美元。

