美中貿易戰延燒到宣傳戰 中國投入2060億元做「大外宣」

2019-05-31 07:39

〔記者鍾麗華／綜合報導〕美中貿易戰意外引發兩國的女主播昨日對戰，把貿易戰延燒到宣傳戰，也讓外界注意到中國從2009年起，斥資人民幣450億元、約新台幣2060億元，在全球推動「大外宣」計畫，藉此與西方媒體「爭奪話語權」。

流亡美國的中國政治經濟學者何清漣在新書《紅色滲透》就指出，2008年北京奧運聖火傳遞過程中，在世界各地遇到主張西藏獨立的支持者的抗議，讓北京深感「爭奪話語權」的重要，於是在全球推動「大外宣」計畫，其佈局是「大國是關鍵、周邊是首要、發展中國家是基礎」。

中文媒體、華人社團與中文學校，一向是中共「海外統戰三寶」。除收購海外華文媒體，中國的大外宣計畫也有「本土化戰略」，師法「今日俄羅斯」和「半島電視台」建立國際性英語頻道，也重金吸引「洋人僱傭軍團」加盟大外宣，對全世界「講好中國故事」。

這次與美國「福斯財經網」對戰的中國官媒「中國環球電視網」（CGTN），其實前身是中央電視台5種語言的外語頻道。美國注意到中國媒體的滲透，去年即要求CGTN等中媒依照「外國代理人登記法」向司法部登記為「外國代理人」，而包括該台台長麻靜等10餘名員工也在事後被召回中國。

根據CGTN在今年2月提交給美國司法部的註冊文件。雖聲稱CGTN「不參與政治活動」、「享有不受任何國家指導或控制的編輯獨立性」，不過，此一說法受到質疑。有媒體引述CGTN四名現任和離職員工的話說，央視的編輯經常會主導有關中國的報導計劃。

除最近女主播對戰外，事實上，美國總統川普去年揚言將對中國2000億美元的商品加徵關稅，中國去年9月底透過官媒「中國日報」英文版，在川普的票倉愛荷華州的報紙「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）以新聞報導的形式刊登4頁廣告，大罵「川普愚蠢行事，害慘愛州黃豆農」。有評論認為，廣吿被指鎖定川普選民，打擊共和黨票倉。

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