駭人聽聞！為避戀童癖父凌虐...她分裂出2500種人格

49歲的女子珍妮（Jeni Haynes，圖右）指控，長期受到父親（Richard Haynes，圖中）凌虐、性侵，為了自保，竟分裂出2500種人格。（擷取自YouTube「60 Minutes Australia」）

2019-05-31 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕太驚悚了！澳洲49歲女子珍妮（Jeni Haynes）痛陳，因為自幼長期受到父親凌虐、性侵，為了自保，竟分裂出2500種人格。她不但在法庭上揭發父親惡行，也在訪問中公開自己的多重人格秘密。珍妮甚至表示，之前從未意識到腦袋裡有許多不同的聲音，是一種不正常的現象。

澳洲女子珍妮日前接受澳媒《60 Minutes Australia》訪問時，公開了幼年時期痛苦的經歷。她表示，從小和父親理查（Richard Haynes）生活在一塊，沒想到父親有戀童癖，在她4歲時開始伸出毒手，徬徨無助的珍妮為了自保抵抗父親獸行，在4歲時產生第一個新人格，這個人格是一名叫做Symphony的小女孩。珍妮表示，當父親侵犯她時，Symphony會讓珍妮進入沉睡狀態，代替她承受一切的痛苦，但到後來連Symphony也承受不住時，珍妮又發展、分裂出更多的人格。

珍妮透露，後面分裂出的人格的年紀，都比當時的珍妮要來的大，每個人格都有自己不同的個性，但他們都有共同的目標，就是保護珍妮免於父親的凌虐，甚至有人格會暫時關上珍妮的嗅覺，減輕她的痛苦。珍妮表示，一直沒有意識到腦袋裡有許多不同的聲音，是一種不正常的現象，直到她遇到精神疾病專家喬治（George Blair-West）博士，她才知道自己具有多重人格症（DID）。

多重人格（DID）的成因有許多爭議。有理論認為，多重人格與童年創傷相關，因為此時正是人格的形成階段，當受到難以應付的衝擊時，患者以「放空」的方式，以達到「這件事不是發生在我身上」的感覺。

喬治表示，當珍妮切換人格時，會出現不同腦波；對於有人格能控制她的嗅覺感官，喬治直言「這是前所未聞的」，因為人基本上無法自由控制自己的五官感覺。醫生也研判，珍妮的主要人格意識到自己的無力，因此才會分裂出各種人格保護自己，雖然這些人格特徵不同，也不會隨著珍妮的年齡增長，但這些人格相處融洽，且都非常清楚父親對珍妮的惡行。

2017年，珍妮和年逾70歲的老父親對簿公堂，珍妮身上4歲的人格Symphony直接在法庭現身，控訴父親獸行，並清楚還原他性侵珍妮過程中的所有細節，不同的人格也在法庭中輪番現身回答不同問題，當場嚇壞珍妮的父親。最後父親也承認了的罪行，今年2月，他被正式起訴，將在本月月底入監服刑。

珍妮在澳媒《60 Minutes Australia》訪問中，公開自己的多重人格秘密。（擷取自YouTube「60 Minutes Australia」）

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