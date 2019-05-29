iTunes用戶控蘋果不當洩漏個資 求償1.5億元

2019-05-29 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕3名蘋果「iTunes」播放程式的用戶，近日對蘋果（Apple）公司不當向開發商洩漏上萬用戶的資訊，向美國聯邦地方法院控告蘋果違反個資保護法，並向蘋果公司求償超過500萬美元（約新台幣1.57億元）。

綜合媒體報導，這3名來自美國羅德島和密西根州的用戶，指蘋果向多家資料仲介商揭露包括消費者全名、住址、在iTunes Store購買和儲存的音樂類型以及音樂曲目。而這些資料仲介商將用戶的性別、年齡、收入、教育程度以及婚姻狀態等資訊，轉售給其他第三方單位，除了使用戶收到大量的垃圾廣告信件，並且可能面臨非自願的電話推銷以及詐騙等情形。

起訴書中指出，蘋果曾以「在手機上的一切行為都只會留在iPhone上」大打廣告，但是用戶購買的音樂相關資訊，卻完全沒有留在iPhone上。用戶指出，蘋果洩漏個資的行為，在事前完全沒有通知更未取得用戶們的同意。

3名用戶要求蘋果，在蒐集任何資料前必須事先取得用戶同意，並賠償每位受害用戶250美元（約新台幣8000元），以及支付原告5000美元（約新台幣16萬元）的賠償金，估計總求償金額將超過500萬美元（約新台幣1.57億元）。

目前蘋果尚未對此事件發表回應。本案預計8月開庭。

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