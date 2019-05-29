因《迷霧中的大猩猩》成名 42歲「波比」失蹤1年後傳身亡...

2019-05-29 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕已故美國動物學家弗西（Dian Fossey）曾在1983年出版《迷霧中的大猩猩》（Gorillas in the Mist），講述她研究靈長類動物、山地大猩猩的經驗與成果。然而不幸的是，戴安弗西基金會稍早宣布，因該著作而聞名、書中最後一隻存活的年老大猩猩波比（Poppy），疑已身亡。

綜合媒體報導，1967年，為研究山地大猩猩，弗西在盧安達火山國家公園紮營，9年後波比出生，今年愚人節，波比原本要過43歲生日，不過，基金會團隊透露，距離上一次看到波比已將近1年前，加上波比年老、也未在另一群體中見到其身影，推測她可能已往生。

42歲的波比，是有史以來年紀最大的雌性山地大猩猩，她打破研究人員對雌性山地大猩猩的認知，不僅在較大年紀時轉移至不同的族群，還可晚生等。另外，其一生都接受研究與觀察，波比一直待在第5組，直至1985年11月，就在弗西遇害前數週，她加入其他團體，並待了30年。

波比生長的年代是盜獵高峰期，能活到40多歲十分了不起。基金會也在粉專發布貼文，稱波比擁有一個漫長且成功的人生，雖對她的逝世感到悲傷，但仍感激她給予人類機會去認識、探究如此神奇的物種。

報導提到，波比來自於「皇室家族」，母親艾菲（Effie）是強大的傳奇女族長，其族群目前分布在國家公園內的許多大猩猩群體中，知名銀背大猩猩家族還是波比的親戚。

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