噁男地鐵上偷拍女乘客裙底 被曝是新華社官員
列印

2019-05-28 21:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國四川成都網民近日在網路上公布一男子5月25日在地鐵上，用手機偷拍女乘客裙底的影片，引起網民憤怒。當地警方通報稱，經查證得悉該男身分為56歲的常姓男子後，已依法行政拘留常男7日，並罰款500元人民幣（約2200元新台幣）。隨後中國媒體人士踢爆，該男子的真正身分是中共新華社四川分社片區主任常筠玲。有網民痛批 ：「新華社滿嘴馬列主義，滿肚子男盜女娼」。

事發於成都地鐵一列由犀浦站開往龍泉驛站的列車，網傳影片顯示，常男當日身穿白色裇衫、米色長褲，坐在座位上一直注視右前方一名身穿黑裙的女子，並將拿着手機的右手放在右膝，期間3度把手機伸向女子裙底下拍照，動作十分嫻熟。直至對方坐在他身邊的空位時，常男假裝若無其事地翹起「二郎腿」，將右手放在左邊避嫌。

這一幕被坐在對面的乘客拍下並上傳網路後，大批網民炮轟常男行徑卑劣，指他光天白日下如此明目張膽犯法，對當地女性構成威脅。

微博名人、自由撰稿人及評論員解筱文（網名為「中國民間評論員」）隨後爆料指，這名偷拍女子裙底的男子，是新華社四川分社片區主任常筠玲，「建議深查，消除敗類！」解筱文還貼出多張常筠玲的照片。

網民紛紛表示，對比當日偷拍的男子與常筠玲的這些照片，確實是同一人。​「渣男！新華社滿嘴馬列主義，滿肚子男盜女娼」「新華社官員道貌岸然，衣冠禽獸藏在群眾中！」「這種老流氓應該被禁坐所有的交通工具！」

有網民嘲諷道：常主任這是深入裙中、了解裙中，從裙中中來，到裙中中去，全面做好先進性教育。

  • 中共新華社四川分社片區主任常筠玲在成都地鐵偷拍女子裙底被曝光。（影片截圖）

    中共新華社四川分社片區主任常筠玲在成都地鐵偷拍女子裙底被曝光。（影片截圖）

  • 遭曝光的新華社四川分社片區主任常筠玲照片。（網路圖片）

    遭曝光的新華社四川分社片區主任常筠玲照片。（網路圖片）

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