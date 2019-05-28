噁男地鐵上偷拍女乘客裙底 被曝是新華社官員

2019-05-28 21:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國四川成都網民近日在網路上公布一男子5月25日在地鐵上，用手機偷拍女乘客裙底的影片，引起網民憤怒。當地警方通報稱，經查證得悉該男身分為56歲的常姓男子後，已依法行政拘留常男7日，並罰款500元人民幣（約2200元新台幣）。隨後中國媒體人士踢爆，該男子的真正身分是中共新華社四川分社片區主任常筠玲。有網民痛批 ：「新華社滿嘴馬列主義，滿肚子男盜女娼」。

事發於成都地鐵一列由犀浦站開往龍泉驛站的列車，網傳影片顯示，常男當日身穿白色裇衫、米色長褲，坐在座位上一直注視右前方一名身穿黑裙的女子，並將拿着手機的右手放在右膝，期間3度把手機伸向女子裙底下拍照，動作十分嫻熟。直至對方坐在他身邊的空位時，常男假裝若無其事地翹起「二郎腿」，將右手放在左邊避嫌。

這一幕被坐在對面的乘客拍下並上傳網路後，大批網民炮轟常男行徑卑劣，指他光天白日下如此明目張膽犯法，對當地女性構成威脅。

微博名人、自由撰稿人及評論員解筱文（網名為「中國民間評論員」）隨後爆料指，這名偷拍女子裙底的男子，是新華社四川分社片區主任常筠玲，「建議深查，消除敗類！」解筱文還貼出多張常筠玲的照片。

網民紛紛表示，對比當日偷拍的男子與常筠玲的這些照片，確實是同一人。​「渣男！新華社滿嘴馬列主義，滿肚子男盜女娼」「新華社官員道貌岸然，衣冠禽獸藏在群眾中！」「這種老流氓應該被禁坐所有的交通工具！」

有網民嘲諷道：常主任這是深入裙中、了解裙中，從裙中中來，到裙中中去，全面做好先進性教育。

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