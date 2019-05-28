向中、朝秀肌肉 美、日領袖首度同登日本護衛艦

2019-05-28 22:47

〔駐日特派員林翠儀／東京二十八日報導〕美國總統川普二十八日在日本首相安倍晉三的陪同下，登上日本海上自衛隊的護衛艦「加賀」，這是美國總統首度登上日本護衛艦，由於加賀艦將改裝為可搭載F35B戰機的準航母，美日兩國領袖共同登艦，除象徵雙方堅定的同盟關係之外，也有向中國和北韓秀肌肉的用意。

川普和安倍今早分別搭乘直升機到位於神奈川縣的橫須賀基地，降落在加賀艦的甲板上，兩人也隨後在艦上機庫前，向大約五百位日本海上自衛隊員和駐日美國海軍發表談話。

安倍強調，日美領袖共同向自衛隊和美軍發表勉勵談話為史上首見，這也同時證明日美同盟關係堅定不移。他還表示：「我們必須保持印度太平洋的自由開放，為地區和平與繁榮奠定基礎。」

加賀艦並非一般護衛艦，去年底日本制定新的防衛大綱與中期防衛整備計畫，考慮到中國在太平洋的活動，決定將最大型的直升機航母「出雲」及同級的「加賀」，改裝為可以供短距垂直起降（STOVL）機的準航母，以加強威懾力。

日本同時決定將加碼採購一○五架最新型的F35戰機，其中傳統起降F35A六十三架，可用於艦載的短距垂直起降F35B為四十二架，如果算入已採購的四十二架F35A戰機，日本向美國採購的F35共一四七架。

川普對於日本採購軍備縮短美日貿易逆差似乎十分滿意，昨天在與安倍進行峰會後的記者會上還特別提到日本的這項採購案，讚許日本將成為保有最多F35戰機的同盟國。今天他登艦談話又再度提到此事，對於日本呼應他「擴大進口美國武器」的行動表示高度肯定。

川普談話也提到，橫須賀基地是美國和同盟海軍艦隊同時設置司令部的港口，一再強調「美日同盟比以往更加堅定強大」。

二十七日為美國「陣亡將士紀念日」，川普接著也轉往停靠在橫須賀港的美國兩棲攻擊艦「黃蜂」（USS WASP），向美軍發表勉勵談話，他表示，「我們需要基於實力的和平」。

川普做為日本令和新時代首位來訪的國賓，受到非常高規格的接待，日本新天皇德仁昨晚設國宴招待，今天一早還前往川普下榻的飯店送行，川普也邀請德仁夫婦訪美。

川普夫婦下午搭乘空軍一號從羽田機場返美，對於這趟四天三夜的訪日行，川普表示是一趟令人難忘的訪問。

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