超惡劣！少年用力踢飛貓咪嘲諷大笑 富豪懸賞20萬肉搜

2019-05-28 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕虐待動物是件非常可惡的行為，英國社群網站近日流傳1則虐待動物的影片，有1名15歲少年把橘貓當成足球踢，該影片引發起各界的關注，有1名當地富豪懸賞5000英鎊（約新台幣20萬元）要求網友提供虐貓青年的身分。

綜合外媒報導，影片中戴帽子的少年一邊對著鏡頭露出邪惡的笑容，一邊摸著橘貓，而那隻橘貓看起來非常享受，突然少年將腳伸至後方，猛然往前一踢，橘貓就像足球一樣被踢飛，少年踢完還發出嘲諷的笑聲。

該影片引起網友的怒火，紛紛大量轉推，其中有名英國富豪鄧肯（Duncan Bannatyne）在推文中憤怒表示：「誰告訴我這混蛋的名字，我就給他5000英鎊（約台幣20萬）。」

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）也開始進行調查，最後該名虐貓少年被朴茨茅斯（Portsmouth）警局依違反《動物福利法》（Animal Welfare Act 2006）逮捕，警方正調查相關事證。

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Let's find this oxygen thief!!!! pic.twitter.com/E2V6aN3WYe — PROTECT ALL WILDLIFE （@Protect_Wldlife） 2019年5月25日

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