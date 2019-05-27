台灣均富亞洲第一！CSIS智庫：沒有赤貧、低收入者少

2019-05-27 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕戰略與國際研究中心（CSIS）日前發布一篇文章，在中產階級佔人口比例的統計圖表中，台灣是亞洲表現最好的國家，沒有極貧、低收入者也相當少，中產階級超過6成，加上富裕人口佔整體社會約9成9。

CSIS智庫日前發布一篇文章，其中有個互動的統計圖表，可以看到多國的中產階級現況。其中該文以平均日消費（Dollars-Per-Day）分成5種級距，綠色代表日均消費超過50美元，為富裕人口；淺藍色代表日均消費落在20至50美元；深藍色代表日均消費落在10至20美元，兩個藍色皆為中產階級；橘色代表日均消費落在2至10美元，為低收入人口；紅色代表日均消費少於2美元，為赤貧人口。

據粉專「蔡依橙的閱讀筆記」，該圖表若以最高收入（highest income）進行排序，在CSIS的統計中，台灣是「全亞洲」表現最強的國家，沒有赤貧、低收入者甚少，整個社會是以中產階級與富裕階級為主，甚至超過日本、南韓、以色列。

蔡依橙表示，你們可以想想，如果重新投胎亞洲，看這樣的列表，你覺得出生在哪裡，你最有機會避開赤貧、避開低收入，活個有尊嚴的中產以上人生？他強調：「這麼好的家園，我們不要隨便把他送給別人，好嗎？」

醫勞盟前副祕書長、聯合醫院中興院區醫師劉文勝也發文指出，台灣的低消費人口比例比日本韓國都低，日韓都還有一丁點的貧窮人口（紅色），台灣的高消費人口比例，也是高於日韓兩國，「中高消費以上比例大概也是亞洲第一（不知道新加坡和香港的情況如何？）所以為何這樣可以說是高度均富的模範生還是一個要靠中國才能發大財的鬼島？」

網友看見蔡依橙發文後留言：「一天到晚希望住在隔壁那個乞丐可以讓你發大財，到底是在想什麼？」「就是有人一直唱衰台灣自己卻不過海去定居」、「台灣不是鬼島，只是有內鬼住在這!!」

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