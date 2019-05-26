川普看大相撲頒發30公斤大獎杯 明會見德仁天皇

2019-05-26 20:41

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕美國總統川普26日下午前往兩國國技館觀看大相撲夏季賽事最後一天的比賽「千秋樂」，並頒發重達30公斤的「美國總統杯」獎杯給本季獲勝的力士朝乃山。川普是首位觀看大相撲賽的現任美國總統，朝乃出也是首次獲勝的黑馬，兩人均在令和新時代締造了諸多「首次」的記錄。

日本今年5月新天皇即位進入令和時代，川普特地到日本進行國是訪問成為首位到訪的國賓，給好友安倍晉三做足了面子，除了預定27日會晤日本新天皇德仁的重頭戲之外，日方也照例安排他與安倍打高爾夫球，觀看大相撲賽則是出於安倍的提議。日媒報導，安倍掌握川普愛看格鬥賽的嗜好，對相撲也很感興趣，今年4月底訪美時提議一起觀看夏季大相撲賽。

為了安排這場相撲觀戰，日本相撲協會嚴陣以待，除了對一般購票觀眾要求證記姓名外，賽事當天也禁帶瓶罐裝飲料 ，會場內除了一般隨扈之外，還安排了上百名便衣警衛，川普夫婦和陪同觀戰的安倍夫婦使用的座位並非位於2樓的貴賓席而是土俵正面的「升席」，升席內的坐墊也改為沙發以方便不習慣盤座的美國貴客。

安倍和川普上午先在千葉的高球場打了約兩個小時高球，午餐準備了川普最愛的牛肉漢堡，兩位第一夫人安倍昭惠和梅蘭妮亞上午則一起參觀了台場的數位藝術美術館，接近5點時兩對夫婦進入兩國國技館，全場觀眾拍手歡迎還拿出手機搶拍，川普也露出笑容揮手致意。

今天是夏季大相撲的最後一比賽「千秋樂」，由於本季的勝負已於昨天確定由拿下12勝的力士朝乃山獲得，今天的5組力士的最後對戰並不影響優勝排名，川普時而兩手抱胸認真觀戰並一邊聽著安倍和相撲協會理事長八角信芳的解說。

現年25歲的朝乃山出身於富山縣，目前階級為「前頭」（平幕），不曾有大關、關脇和小結等三役的經驗，是58年來首位無三役經驗的優勝者，也是富山縣103年來奪下大相撲優勝的力士，富山縣昨晚在車站發布號外，在地鄉親歡欣鼓舞。

今天賽後，川普登上土俵頒發「美國總統杯」給朝乃山，這座獎杯由美國製作，高140公分、重約30公斤，上方有美國國鳥老鷹的雕塑。

相撲觀戰和頒將在5點45分結束，川普離場時還和觀眾握手，之後出席安倍夫婦招待的非正式晚餐會，這場晚餐會設於六本木的「爐端燒」名店，晚餐會開始川普表示，他一直很想觀看想撲賽，今天看了真的很有趣。

川普預定明天上午進入日本皇居會見德仁天皇，接著將與安倍進行領袖會談，下午預定在與北韓綁架人質的家屬見面，晚上參加宮中舉行的國宴。28日預定前往海上自衛隊橫須賀基地登上護衛艦「加賀」號參觀，下午離日。

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