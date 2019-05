2019-05-26 20:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國55歲的登山客卡許(Don Cash),日前攀爬世界第一高峰珠穆朗瑪峰(Mount Everest)不幸罹難,其生前最後一封傳給兒子的簡訊事後曝光,「能站在珠峰上,我覺得非常幸運。」

綜合外媒報導,珠穆朗瑪峰最近因天氣狀況良好,吸引數百名登山客前往,然而為了登頂,登山客不得不在氧氣稀薄的「死亡區域」排隊等待上山,因此自從16日發生第一起死亡事故後,截至目前已有10人在珠峰死亡,其中55歲的登山客卡許則是在攻頂後高山症發作,經CPR搶救仍不幸喪命。

卡許生前最後一封傳給兒子的簡訊,事後也跟著曝光,「I feel so blessed to be on the mountain that I read about for the last 40 years.(能站在40年來反覆在書中讀到的珠峰,我感到非常幸運。)」雖然該簡訊令家人感到非常痛心,但兒子也表示,爸爸的勇敢會永遠留在大家的心中。

