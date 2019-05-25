飲食新潮流？「香酥蟋蟀」正夯 吃蟲環保愛地球

2019-05-25 01:06

〔即時新聞／綜合報導〕油炸蟋蟀不只香酥美味，營養豐富，還能環保愛地球？外國有連鎖壽司店在菜單中融合昆蟲，就連國內也有民眾挑戰用昆蟲做出新菜色，這樣的料理還廣受網友好評。

根據《BBC》報導，倫敦的一家連鎖壽司店近日推出新菜單「油炸蟋蟀」，賣點是蟋蟀兼具「健康」且「永續環保」的益處。而從去年開始，英國連鎖超市Sainsbury's也在250間分店販售「蛆蟲零食」。此外，另一間電商超市現在也開始販售煙燻口味的脆烤蟋蟀，零售價是每包1.5英鎊（約台幣60元）。

而這些蟲類零食的特點是：健康低負擔、優質高蛋白、環保永續，是傳統肉類和魚類蛋白質的最佳替代品。

根據《BBC》報導，2013年，聯合國曾建議，食用昆蟲可以幫助人們提高營養，同時減少環境污染。報導指出，比起傳統的畜牧業，養殖昆蟲所耗費的土地、水和飼料的成本都相當低。另外，根據估計，相較於牛肉養殖所排放的甲烷量，昆蟲養殖少了8成，而與每公斤的豬肉養殖所排放的溫室氣體量相比，每公斤米蟲的溫室氣體排放量只有1％到10％。

報導也指出：並不是所有的昆蟲都比傳統的肉類更有永續性。英國劍橋大學的動物學研究員夏洛特．佩恩（Charlotte Payne）說，「本地出產的肉類的碳足跡相當低，可能還比進口昆蟲更具永續性。」

而現在，如果想要品嘗昆蟲獨特的美味，不用飛到英國餐廳，在家馬上就能自己動手製作！

用蟋蟀入菜 國內民眾新挑戰受好評

根據「爆料公社」的報導，兒時與玩伴相約灌蟋蟀，滿載蟋蟀而歸再給爸媽料裡，是許多台灣人的童年回憶。以下提供社員在臉書社團「爆系廚藝訓練學院」分享的下酒菜食譜：炸肚伯。

首先，將肚伯洗淨去腸。再來，將蕃薯或蒜頭切條狀，塞入肚伯肚內。接著，以中小火慢炸，至蕃薯呈金黃色即可。最後，在起鍋前，以蒜頭與九層塔爆香，撒上胡椒鹽，即完成這道兒時回憶的佳餚，步驟也相當簡單不繁瑣。

該則貼文的留言區，網友熱烈回覆，「超好吃的」，「再來個啤酒更好」，「我喜歡加地瓜的，超好吃！」，「三十年前啤酒屋最愛」，「好懷念呀！」，「功夫菜！」，也有網友表示不敢嘗試。

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