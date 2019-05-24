英國首相換人做！梅伊6月下台 繼任者可能是...

2019-05-24 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）因脫歐問題，受到各方施壓，今（24）日宣布6月7日下台。接下來由誰接替梅伊保守黨魁及下任首相職位，外界都在關注。

綜合外媒報導，前英國外相強森（Boris Johnson）先前已表態會角逐黨魁和首相一位。強森以一頭亂髮、直言不諱、行為浮誇著稱，是英國知名政治人物之一，普遍認為他獲得保守黨員普遍支持。去年7月，強森因不滿梅伊的脫歐計畫，辭去外交大臣職務。

除了強森，以下幾位也是外媒關注的人選。現任外相韓特（Jeremy Hunt），雖然在2016年英國脫歐公投時，投給「留在歐盟（Remain）」，但後來靠充滿挑釁的陳述，塑造「堅定脫歐」形象。

前英國脫歐大臣拉布（Dominic Raab）去年11月，宣稱無法「心安理得」支持梅伊與歐盟達成的脫歐協議而請辭。拉布年僅45歲，是保守派中年輕的後起之秀，他的半官方宣傳活動已經開跑，推特帳號也開始運作。

環境部長戈夫（Michael Gove）在擔任教育部長期間，惹火許多教師，但戈夫在環境議題工作上，贏得許多支持者。

內政大臣賈維德（Sajid Javid）和其他競爭者不同之處，在於背景不是菁英家庭。賈維德來自巴基斯坦移民家庭，爸爸是公車司機和店主。他近幾個月在移民問題上採取積極態度，形象上升。

保守黨下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）昨（23）辭職，表示「無法信任政府能成功脫歐」。2016年，她曾與梅伊競爭大位，但後來自願退出。作為一名英國脫歐支持者，她說「正在認真考慮」再次出馬，並且有機會讓態勢更好。

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