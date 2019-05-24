嚇傻！睡到一半...男友抓狂大叫 還吃了她半截拇指

2019-05-24 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一對情侶因男方患有睡眠暴力，有天半夜發作竟咬掉女方拇指，還疑似吞了下去，但是醒來後馬可（Marco）卻毫無印象，最終兩人走上分手一途。

據《太陽報》報導，住在英國倫敦的塞奇（Sage Noreika）來自澳洲，兩人有次到義大利薩丁尼亞島度假，在海邊玩了一天後，又吃了豐盛的晚餐，令她滿足地窩在馬可懷裡睡著。

半夜，馬可突然的大叫令塞奇驚醒，接著他邊叫邊跑撞上一旁家具。塞奇說，過去馬可就常有夢遊症狀，但是這次似乎更加嚴重，她上前要安撫馬可「我們回去睡覺吧」，未料馬可突然撲向她，還把她從床上抓起扔向牆壁。

一陣慌亂中，塞奇覺得左手非常痛，直到馬可把浴室燈打開後，塞奇才發現自己坐在血泊之中，而左手的拇指已被咬掉半個指節，白骨外露，塞奇崩潰大吼「你咬掉了我的大拇指！」

馬可抱著塞奇大哭「我剛剛到底做了什麼？」並拿起面紙按住塞奇的手說，「我永遠不會傷害妳，妳知道我有多愛妳」。

兩人找遍了住處仍沒看見斷掉的指節，他們對望一眼後才意識到驚人的事實，馬可把它吞下肚了。

事後塞奇表示，醫師完美地幫她重建了部分，不過還是比右手拇指短了2公分，她明白那次意外不是馬可的問題，但是卻成了心中難以抹滅的陰影，害怕睡夢中的馬可還會再做出什麼可怕的事情，最終兩人都承受不了壓力，走向分手一途。

睡眠暴力通常在50歲以上中老年人最常發生，國外有9成以上是男性、國內則約6～7成，此類患者又叫做快速動眼期行為障礙，最常見的是在作夢期，把夢境表現出來，且夢境多是激動的，例如打（殺）人或被打（殺），或是追逐猛獸或被猛獸追逐，一般人睡覺作夢時會全身癱瘓，但有睡眠暴力者不會，因此常發生傷人或自傷等行為。

專業醫師指出，此類症狀多數是因腦部退化造成，若家中有類似這類症狀的家人，建議及早就醫治療。

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