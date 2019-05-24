在圖書館借書52年沒還... 逾期金額出爐！

2019-05-24 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國薩福克郡洛斯托夫特圖書館（Lowestoft Library）最近收到一本離開館內已52年之久的書籍，原來有人借走後一直忘了還，這次除了還書之外，還特地附上100英鎊（約新台幣4000元）繳交逾期罰金，但經過計算後，其實罰款只有33英鎊10先令（約新台幣1318元）而已。

據《BBC》報導，洛斯托夫特圖書館經理威爾德（Jo Wilde）表示，這本《玄學派詩人》（The Metaphysical Poets）有一個日期戳，顯示它應該在1967年9月歸還到圖書館。過了52年後才寄回來的書籍還附有一份借書人的紙條，寫著他對此感到非常尷尬。

威爾德表示，這件事情是一件「可愛的驚喜」，因為大多數人在這種情況下都不會還書。威爾德說，借書人和父母一起住在城裡時借了這本《玄學派詩人》，直到搬家時才發現一直沒還。

威爾德透露，當時的逾期罰款是一週3舊制便士，52年加起來便是33英鎊10先令，如今的罰款則是每天15便士（約新台幣6元），不過每本書的逾期罰金上限是7.35英鎊（約新台幣292元）。

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