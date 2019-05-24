影片曝光！ 7歲女童陪爸爸加油 身上靜電竟讓她身陷火海

女孩身上的靜電使得塑膠桶起火燃燒。（擷取自El Universal Querétaro臉書粉絲專頁）

2019-05-24 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一對父女日前到加油站買汽油，不過疑似是因為小女孩的衣服上有靜電，汽油竟然就此被引燃，造成2人乘坐的貨車上一片火海，火勢甚至還蔓延到加油站的地面上，情況怵目驚心。

綜合外媒報導，墨西哥克雷塔羅州（Querétaro）這對父女，日前開著一輛貨車到加油站買汽油。從影片中可以看到，爸爸把加油槍放在一個塑膠桶裡，往裡面加油時，這名7歲女童就站在貨車的車斗上看爸爸加油。就在這時，小女孩把手伸到了加油槍附近，而塑膠桶口和油槍前端隨即冒出大火，嚇得父女兩人趕緊向後躲開。

爸爸眼看火勢沒有停歇，疑似是擔心塑膠桶發生爆炸，又向前一步把加油槍撥開。不過這個舉動讓油槍裡源源不絕的汽油噴灑出來，整個貨車車斗和加油站地板瞬間陷入火海，情況怵目驚心。

這對父女隨即被送往附近的醫院急救，女孩身上有多處一度及二度燒燙傷，不過幸好2人都沒有生命危險，應該不久後就能出院。

克雷塔羅州一名政府官員向媒體表示，他們推測應該是女孩身上衣物的靜電，和汽油中揮發出來的油氣產生交互作用，才會引發這場意外。

相關影片：

⚠#ImágenesSensibles ⚠ ⛽???? Así ocurrió el incendio de un bidón en Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro. Un adulto y una menor resultaron lesionados.



Toda la información ⬇https://t.co/or4SHzU6iI pic.twitter.com/2yefNZZSBV — EL UNIVERSAL Qro （@universalqro） 2019年5月22日

父親趕緊將油槍撥開，但噴灑出的汽油反倒讓加油站內陷入一片火海。（擷取自El Universal Querétaro臉書粉絲專頁）

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