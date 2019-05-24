終結600年火藥槍彈？ 俄專家：雷射武器時代到來
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俄羅斯專家表示，雷射武器很有可能改變全球作戰面貌。圖為美國軍事科技公司雷神近日張貼雷射砲攔截飛彈的概念影片畫面。 （圖取自雷神官網）

俄羅斯專家表示，雷射武器很有可能改變全球作戰面貌。圖為美國軍事科技公司雷神近日張貼雷射砲攔截飛彈的概念影片畫面。 （圖取自雷神官網）

2019-05-24 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部與洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）合作研發的雷射砲上月初步實驗成功，未來目標成為攔截高速飛彈的主要防空武器之一。對此，俄羅斯軍事專家在分析美、俄、中、以色列等國家的雷射武器後表示，雷射武器時代即將到來。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄國軍事專家卡辛（Vasiliy Kashin）在研究各軍事強國的雷射武器發展近程後指出，近年雷射武器發展速度十分驚人，可能在不久的將來正式終結過去600年的火藥槍彈時代。在劃時代武器的高速變遷下，全球將迎接新型態戰爭。

卡辛引述俄羅斯總統總統普廷不久前的發言，「雷射武器已問世，而這種武器將在整個21世紀對俄羅斯軍隊作戰潛力帶來重大影響」，卡辛認為，此一發言是俄國首度在如此高的層級承認雷射武器不斷激漲的作用，顯示俄國有可能將雷射武器轉化為全軍各兵種主要武器系統之一。

卡辛進一步指出，目前美國、俄羅斯、中國與以色列均有雷射武器發展計畫，而首批雷射武器現已服役，甚至出口。

卡辛說，人類雖然早在上世紀60年代就已動過研發雷射武器的念頭，但卻在體積、成本與功率等項目苦無寸進。然而，在過去數十年間，民用行業採用雷射器的規模大幅增加，導致相關材料的成本急遽下降，技術也趨完善，這讓雷射軍事化的目標不再是遙不可及的夢想，最終很可能成為未來戰爭的面貌。

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