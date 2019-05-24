終結600年火藥槍彈？ 俄專家：雷射武器時代到來

2019-05-24 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部與洛克希德‧馬丁公司（Lockheed Martin）合作研發的雷射砲上月初步實驗成功，未來目標成為攔截高速飛彈的主要防空武器之一。對此，俄羅斯軍事專家在分析美、俄、中、以色列等國家的雷射武器後表示，雷射武器時代即將到來。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，俄國軍事專家卡辛（Vasiliy Kashin）在研究各軍事強國的雷射武器發展近程後指出，近年雷射武器發展速度十分驚人，可能在不久的將來正式終結過去600年的火藥槍彈時代。在劃時代武器的高速變遷下，全球將迎接新型態戰爭。

卡辛引述俄羅斯總統總統普廷不久前的發言，「雷射武器已問世，而這種武器將在整個21世紀對俄羅斯軍隊作戰潛力帶來重大影響」，卡辛認為，此一發言是俄國首度在如此高的層級承認雷射武器不斷激漲的作用，顯示俄國有可能將雷射武器轉化為全軍各兵種主要武器系統之一。

卡辛進一步指出，目前美國、俄羅斯、中國與以色列均有雷射武器發展計畫，而首批雷射武器現已服役，甚至出口。

卡辛說，人類雖然早在上世紀60年代就已動過研發雷射武器的念頭，但卻在體積、成本與功率等項目苦無寸進。然而，在過去數十年間，民用行業採用雷射器的規模大幅增加，導致相關材料的成本急遽下降，技術也趨完善，這讓雷射軍事化的目標不再是遙不可及的夢想，最終很可能成為未來戰爭的面貌。

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