奇！樹懶過馬路被救起 竟回眸一笑揮...手...答...謝...

2019-05-23 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕巴西1隻樹懶最近在網路爆紅！當地1名正妹與父親一起開車要前往里約熱內盧（Rio de Janeiro），半途遇上這隻樹懶正慢吞吞地過馬路，他們趕緊停車，並把樹懶抱到幾公尺外的樹上，樹懶竟然緩緩回頭招手，彷彿與他們致謝。

21歲正妹阿拉糾（Gabrielle Araujo）7日拍攝50歲父親阿爾丹尼茲歐（Jose Aldenizio）救援樹懶的全程，鏡頭前的父親下車後，連忙走向趴在馬路上、行動相當緩慢的樹懶身旁，從牠的兩邊腋下抱起，並用比樹懶快數十倍的速度橫越馬路，走向道路旁的草地，並讓樹懶穩穩地抱著樹幹，確認安全才放手。

樹懶回到熟悉的樹上後，沒有馬上「慢慢離去」，而是緩緩地轉頭看著救命恩人，並漸漸地抬起左手臂，臉上似乎還帶有1抹微笑，就像是與人類致謝一般，接著才以極慢的速度朝樹梢爬去。

影片從8日發布至今已有21萬個按讚數、並有75萬次分享，網友們看完影片後，相繼留言指出「 我還以為會比中指呢」、「乾~~~~我上星期才從那裏出發~~~~~~」、「這樣抱著牠走，牠會不會覺得是在坐雲霄飛車？」、「』啊⋯⋯原本想說什麼⋯想想算了』的臉」、「我干，爬了三天又要再爬過」。

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