318學運紀錄片國際巡迴 第一場就在美國國會！

2019-05-23 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運紀錄片「我們的青春，在台灣」今（23）在美國國會播出，為期兩個月的國際巡迴從美國華府出發，文化部長鄭麗君、美國眾議員夏波到場支持。

據《中央社》報導，太陽花學運紀錄片「我們的青春，在台灣」開始進行為期兩個月的巡迴放映，首站就在美國國會的雷伯恩辦公大樓（Rayburn house office building）眾議院外交委員會聽證會會議室。

紀錄片播放時，現場有文化部長鄭麗君、美國眾議員夏波（Steve Chabot）、前美國務院負責亞太經濟合作會議（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）、北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）觀看支持。

導演傅榆在臉書發文表示，第一站就在華府放映很緊張；她也表示，希望透過這部片子，讓更多國家的朋友了解台灣人的處境；她強調，向國際發聲的慾望越強，其實就是代表受到的打壓越嚴重。

夏波則表示，這部片子讓全世界的人了解到台灣站起來面對霸凌的中國有多重要，這些台灣年輕人說出自己的想法，勇敢有膽識，紀錄片忠實記錄下他們的行動；並表示，如果繼續允許中國霸凌台灣，只會讓國際更不安全。

該部紀錄片接下來會到歐美共23個城市巡迴放映，包含倫敦、柏林、荷蘭、巴黎等。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法