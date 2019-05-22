控告習近平犯反人道罪 菲律賓前官員一度被拒入境香港

2019-05-22 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio Morales）表示，她週二（21日）在香港機場被扣留問話，甚至一度被拒絕入境。莫拉萊斯先前向國際刑事法院控告中國國家主席習近平。

綜合外媒報導，莫拉萊斯與丈夫、兒子夫婦和2個孫輩昨日飛抵香港後，保安人員阻止她入境，並將她帶到扣留室，與家人分開。莫拉萊斯表示，她被要求簽署一份寫有「扣留」（detention）一字的文件，她拒簽後，被告知未獲准入境，對方未說明理由。

莫拉萊斯最終被允許入境，但她選擇返回馬尼拉。她週二晚間抵達菲國首都受訪時說，「我一直問他們為什麼要扣留我，他們只告訴我這是出於『移民因素』。我想知道原因，我才可為自己辯護」。

莫拉萊斯說，香港機場和移民部門的官員後來告訴她出了「一個錯誤」，她可以繼續香港之旅，但她和她的家人決定回家，不想承擔受到進一步審查的風險。她說，「我從來沒有遭受過這種羞辱」。

莫拉萊斯表示，香港一度禁止她入境的決定與她在國際刑事法院對習近平提出訴訟有關。

今年3月，莫拉萊斯和菲國前外交部長羅沙里歐（Albert del Rosario）向國際刑事法院控告習近平等中國官員，指其在南海島礁擴建人工島，造成環境破壞，涉嫌觸犯反人道罪。

菲律賓前監察使莫拉萊斯（Conchita Carpio Morales）表示，她週二（21日）在香港機場被扣留問話，甚至一度被拒絕入境。（美聯社）

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