俄羅斯軍機編隊兩路侵門踏戶？ 美動用F-22升空攔截

2019-05-22 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕北美航空司令部（NORAD）當地時間21日表示，俄羅斯軍機20日進入阿拉斯加防空識別區（ADIZ），美方派出空軍F-22戰機在阿拉斯加外海予以攔截。由於該空域仍屬國際空域，因此F-22僅與俄國軍機伴飛。

根據美國空軍時報（Airforce Times）報導，北美航空司令部指稱，侵入防空識別區的俄國軍機共有2組，一組是2架Tu-95「熊式」轟炸機，另一組則是2架Tu-95和2架Su-35戰機。兩組俄國軍機進入阿拉斯加以西的防空識別區後，一組由南向北，另一組由北向南飛行。而美方各派出2架F-22戰機攔截，歷時約3小時。

報導指出，俄國軍機雖然確實進入阿拉斯加防空識別區，距阿拉斯加海岸約320公里，不過仍處於國際空域，考量國安問題，美方要求俄國軍機表明身分。

北美防空部表示，美方的E-3空中預警機與地面雷達群，對整個過程都有所掌握。北美防空部表示，負責此次攔截任務的F-22掛上了輔助油箱，雖然會破壞F-22的雷達匿蹤，但攔截伴飛任務需要較長的滯空時間，而且也「沒必要」匿蹤隱形。

由於F-22總數只有180架。美國政府問責辦公室（Government Accountability Office）提醒美國空軍，必須注意攔截任務是否密集出現，過度地消耗了F-22。

北美防空部在臉書上表示，這是美軍今年第4次和第5次執行攔截俄國軍機的任務，也是轟炸機連續2天飛入阿拉斯加防空識別區。

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