印尼選後動盪已6死200傷 當局限制社群媒體功能

2019-05-22 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕印尼選後街頭動盪加劇，拒絕接受現任總統佐科威（Joko Widodo）勝選的黨派號召支持者上街「和平示威」，但卻演變成血腥衝突，雅加達截至今（22）日上午已有6人死亡、200人受傷；當局已宣布暫時限制社群媒體部分功能，以平息騷亂。

綜合外媒報導，印尼選舉委員會21日凌晨宣布4月17日總統大選結果，佐科威以55.5%得票率勝選連任，以44.5%落敗的普拉伯沃（Prabowo Subianto）拒絕接受結果，力挺敗選組合的保守派團體在當晚走上街頭示威，之後卻演變成暴力行動，警方也與示威群眾數度交鋒，以催淚彈和鎮暴水車試圖驅散人群。

雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）表示，截至今日上午9時，「共有6人死亡，200人受傷」。他呼籲示威群眾維持公共秩序和安全，以免出現更多傷亡，並敦促執法人員克制，避免與抗議民眾發生任何不必要的衝突。

警方則強調絕對沒有開槍，因為沒有配備實彈。印尼國家警察發言人伊克伯（Muhammad Iqbal）表示，在暴力事件後，已逮捕了69人，「我們從這些事件中得出的結論是，（他們）不是自發示威的群眾，而是想製造騷亂、製造無政府狀態」。

印尼政治、司法暨安全事務協調部長維蘭托（Wiranto）今日也宣布，「為避免具煽動、虛假的消息廣泛傳播，我們暫時限制社群媒體上的某些功能」。印尼通信與資訊技術部部長魯迪安塔拉（Rudiantara）表示，受到控制的功能包括分享影片和照片。

已有印尼網友表示，在社群媒體上傳和下載照片的速度明顯變慢，出現＃WhatsAppdown和#Instagramdown等標籤。魯迪安塔拉強調，這些措施是暫時性的，但沒有說明何時解除限制。

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