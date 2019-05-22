挺台參與WHA 美衛生部長允諾雙管齊下協助

2019-05-22 02:52

〔中央社〕衛福部長陳時中今天與美國衛生部長艾薩（Alex Azar）會談，艾薩強調除了以美國部長身分外，也願意用個人力量雙管齊下為台灣發聲，並強調這是價值觀問題。

艾薩昨天在世界衛生大會（WHA）首日全體會議發言時表示，美國對台灣再次未能如2009年至2016年時，以觀察員身分受邀參與此次大會感到遺憾。台灣的2300萬人民應該得一個發聲的機會，就像其他任何人一樣。

今天下午陳時中會談時當面感謝艾薩挺台發言，艾薩強調會持續為台灣發聲，而且不只是以美國部長身分，外加個人力量雙管齊下與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）極力溝通，且艾薩還講了2次會以個人力量支持台灣。陳時中說，艾薩強調這是一個價值觀（value）的問題。

陳時中說今天會談氣氛相當好，雙方談到健保問題時最後談開了，整整談了半小時，讓美方很有興趣，「我覺得很自豪」。

在防疫雙方能夠達成官方正式交流，在食藥領域建立查廠認證機制，台灣派人到美國食品暨藥物管理局（FDA）受訓，至於在健保制度方面，陳時中說「艾薩說發覺台灣制度上似乎有很多可以學習，我不好意思則說可以互相交流經驗」。

陳時中透露艾薩看到台灣的國民平均餘命與美國相當，且台灣窮苦民眾不但沒有鎖健保卡，欠費還可以慢慢繳，對這個很有興趣，還有台灣有健保雲資料上傳機制，艾薩覺得這在美國是做不到的。

陳時中說，很自豪台灣健保制度讓美國衛生部覺得很驚豔，雙方希望能有更多討論，今天會談後，台美同意未來針對防疫、藥品、醫療器材及健保要建立官方正式管道溝通。（編輯：陳政一）

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