從海豹部隊變急診室醫生 當NASA太空人需要超狂簡歷

2019-05-21 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）日前宣布，預計2024年執行登月計畫「阿提米絲」（Artemis），並在臉書介紹一名預定首批登月的太空人、號稱「從海豹部隊到急診室醫師」的男人Jonny Kim，然而不只是他，從包括Jonny Kim在內的12名太空人候選人來看，每個人的簡歷都相當驚人，以下是12人簡歷介紹：

Jonny Kim：來自加州，2002年高中畢業後加入美國海軍，後來任職海豹突擊隊，參與100多次戰鬥行動，包括2次派駐中東任務，他於2016年獲得哈佛醫學博士學位，並擔任美國麻省總醫院急診科住院醫師。

Zena Cardman：來自維吉尼亞州，擁有生物學士、海洋科學碩士學位，多次進行南極探險，並從事地下與海洋微生物研究。

Raja Chari：來自愛荷華州，美國空軍學院空氣動力工程學學士、麻省理工航空與太空學碩士，身分為空軍飛官，曾駕駛F-35、F-15、F-16和F-18累計飛行時間超過2000小時，其中包括派往伊拉克、北韓等任務。

Matthew Dominick：來自科羅拉多州，聖地牙哥大學電機工程學學士，副修物理學和數學。他曾飛行過28種不同型號飛機、400次航母登艦、61次戰鬥任務，累積飛行時數1600小時。

Bob Hines：來自賓州，曾獲波士頓大學航天航空工程學士、阿拉巴馬大學航太工程碩士，他曾在美國空軍服役18年，並擔任試飛員，累積飛行時數3500小時。

Warren Hoburg：來自賓州，曾獲麻省理工大學航空與航天學士學位、加州大學柏克萊分校獲得電子工程和資訊工程博士學位，曾任私人飛行員，有豐富的野外搜救經驗，並任職於麻省理工航天學助理教授。

Jasmin Moghbeli：來自紐約，麻省理工大學航天航空工程學碩士，曾任海軍試飛員，飛行時數1600小時，執行過150場戰鬥任務。

Loral O'Hara：來自德州，堪薩斯大學航天航空工程學士、普度大學航天學與航空學碩士，曾任私人飛行員、荒野急救人員、曾任職海洋研究所研究工程師。

Frank Rubio：來自佛州，西點軍校國際關係學士、USU醫學博士，曾任直升機飛行員，飛行時間超過1100小時，並派駐到阿富汗等地，戰場時數超過600小時，服務於美國特種部隊空降師。

Jessica Watkins：來自科羅拉多州。史丹佛大學地理與環境科學學士、加州大學洛杉磯分校地質學博士，曾在NASA艾姆斯研究中心和噴氣推進實驗室工作，並擔任火星探測車好奇號的團隊成員。

Kayla Barron：來自華盛頓州，美國海軍學院系統工程學士、英國劍橋大學核能工程碩士學位，是首批被納入潛艇任務的女性官兵之一。

至於提前退團的Robb Kulin，來自阿拉斯加州，丹佛大學機械工程學士、加州大學聖地牙哥分校材料科學碩士與工程博士，曾是SpaceX公司高階主管，於2018年提前離開團隊，也是50年來首度有太空人退出。

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