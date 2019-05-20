中國強迫技術轉移 受害公司2年增1倍 歐盟商會嘆「淒涼」

2019-05-20 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國歐盟商會今（20）日表示，在中國被迫技術轉移的歐盟公司2年增1倍，對中國創造公平監督市場的期待前景「淒涼」。

據《路透》報導，中國的貿易對象長期被迫轉移關鍵技術，以換取進入中國市場的資格，美中貿易戰的關鍵之一亦是為弭除此類不平等規則。

對此，中國歐盟商會今日發表年度調查結果，其中顯示20%的成員被迫轉移技術以換取進入中國市場的門票，相較於2年前的10%整整提升一倍。在被迫技術轉移的歐盟商會成員中，近25%指出目前正遭遇此對待，另外39%則表明在2年內曾被迫轉移技術。

中國歐盟商會副主席胡爾（Charlotte Roule）表示：「不幸的是，我們的成員回報強迫技術轉移的情況不但持續著，且在2年間成長了一倍。」她指責道：「無論原因是甚麼，在中國成熟和創新的市場中，我們絕不接受這種情況持續發生。」

胡爾補充，在特定「尖端產業」中，被迫技術轉移的情況尤為嚴重，如石化工業有30%、醫療器材工業中有28%、醫藥業有27%的公司受害。調查結果顯示，中國歐盟商會中，有72%成員認為未來將會遇到更多的阻礙，或保持同樣的發生頻率，對於中國市場監督機制的期待非常「淒涼」。

據了解，中國外交部發言人陸慷曾向國際媒體聲稱，中國政府並未有任何強迫技術轉移的政策，如果任何企業願意提出相關實證，中國願意配合解決這項問題，「並強烈反對所有不實指控」。

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